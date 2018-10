Engenheiros ampliam potencial de carreira

Hoje às 11:04 Facebook

JN vai transmitir em direto evento no Terminal de Cruzeiros.

Carreira e Comunicação são os temas da conferência Engenho 2018, que se realiza, depois de amanhã, no Terminal de Cruzeiros de Leixões, a partir das 9.15 horas.

O evento organizado pela Ordem dos Engenheiros - Região Norte, cuja lotação está esgotada, mas pode ser acompanhado em direto no site do JN, contará com oradores da área da Comunicação, como Afonso Camões, diretor de Conteúdos do Global Media Group, e de Carreiras, como Pedro Ribeiro, diretor de Recursos Humanos do Super Bock Group.

O objetivo é aprender a comunicar para alcançar novas oportunidades de carreira