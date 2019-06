Ensaio: Portugal no divã?!

Onésimo Teotónio Almeida Hoje às 15:44 Facebook

O tema foi-me dado pelo JN. A interrogação-exclamação é minha.

Gostei sempre de uma metáfora bem antiga que figurava o avanço de uma colectividade. Refiro-me à imagem dos cavalos que, na antiga Inglaterra, puxavam os barcos ao longo das margens do Tamisa. Cada um, amarrado por uma corda ao barco, caminhava em frente, puxando-o. A força de um anulava em parte a do outro, na margem oposta, puxando na direcção contrária, e o barco acabava singrando rio acima, em viagem serena sempre no meio, entre as duas margens.

Tomara nós que essa imagem servisse de metáfora para a nossa caminhada política nos anos vindouros, ou seja, tomara que o centro, onde está o grosso das tropas de qualquer país, permanecesse o resultado dominante de duas forças puxando-nos em direcções opostas. O problema é que hoje elas são cada vez mais fortes, como vem ficando claro nos últimos tempos, enquanto os conflitos se agudizam a ponto de ser mais e mais difícil sentarmo-nos à mesa da conversa democrática na busca de soluções de compromisso.

No meu modo de ver, entre os autores do passado que marcaram fortemente a construção da nossa modernidade - não me refiro apenas a Portugal, pois falo de todo o Mundo moderno -, há dois em particular que hoje continuam profundamente influentes: Marx e Nietzsche. Na verdade, nas últimas décadas - e o nosso 25 de Abril demonstrou-o amplamente - foi o ideário de Marx que dominou e se nos impôs. Estou a falar de valores por ele defendidos, não das suas concepções da história. O valor da justiça está hoje arraigado na cultura contemporânea ocidental e lidera as preocupações de um dos cavalos que puxam o nosso barco colectivo, como no rio Tamisa. A vertente da justiça, da divisão dos bens, da equidade, da partilha do bolo, imperam no nosso discurso político e estão na base de todas as forças que insistem nos direitos das minorias ao acesso aos bens, à igualdade das culturas, do género, das raças. Marx pode não ter sido o arauto de todas essas tendências, mas a sua insistência na tecla da igualdade e da justiça, que para ele era um dado inscrito na lógica da história, abriram caminho a essa herança que pervade o nosso ideário presente.

O outro cavalo que nos puxa no sentido oposto é o de Nietzsche. Nietzsche inspira o imaginário da liberdade individual total e absoluta, sem as amarras repressivas ou constrangedoras do colectivo. A ideia de que o ser humano é livre e tem direito a sê-lo em todos os domínios é hoje um dado mais do que adquirido. O problema é que ambos esses dados têm de ser conciliados por intermédio de soluções de compromisso, porque um está imbricado no outro. Aliás, a justiça não é mais do que o sentimento que cada lado tem do direito à sua liberdade. As soluções aceites como equitativas para ambas as partes é que são aquilo que chamamos justiça.

Há, porém, uma outra dimensão que nos últimos 50 anos tem vindo a ganhar terreno. Se eu tivesse de colocar um nome pioneiro à cabeça dela, seria Darwin. Refiro-me mais à tradição científica que, na sequência do seu trabalho revolucionário, tem vindo a explorar o lado biológico e genético da natureza humana. Aquilo que em John Locke e Thomas Hobbes eram conjecturas de filósofos muito atentos à experiência da vida real das pessoas e das colectividades, agora transformou-se em dados empíricos da biologia, da genética e da psicologia evolutiva. A Internet e as redes sociais vieram proporcionar de mão beijada o espaço livre para a nossa animalidade se manifestar livremente. Os nossos debates eram mais ou menos democráticos porque havia certas regras de urbanidade que procurávamos seguir. Hoje, as redes sociais permitem o anonimato e é como se qualquer cidadão tivesse acesso ao mágico anel de Giges, de que fala Platão, permitindo-nos a todos tomar atitudes, propagar ideias e fake news, sem ninguém precisar de saber que somos nós a emiti-las. Disso resulta como consequência que a selva, tão temida por Hobbes, se tenha agora tornado uma realidade. A animalidade está à solta e toda a rósea e utópica convicção, alimentada ao longo dos últimos dois séculos, de que aos poucos os ideais da modernidade acabariam por ganhar terreno e implantar-se por toda a parte, não é mais algo em que possamos apostar com segurança. Tudo pode ruir de um momento para o outro. Actualmente, as posições de ambos os lados extremaram-se na defesa de causas de ponta, ignorando as velhas práticas do compromisso e do aperto de mão no encontro a meio caminho. Nos EUA alguém chamou a este estado de coisas a "explosão da ira" em que, em vez do debate democrático, se instaurou o berro desabrido nas redes sociais, cada qual mais irritado que o outro. Tudo traduzido em furiosos tweets, de que o próprio presidente dos EUA é um pouco recomendável modelo.

Portugal não possui, infelizmente, instituições políticas com a robustez das de outros países modernos. No entanto, ao menos tem tido a sabedoria de manter um equilíbrio, buscando consensos e assegurando um espaço social tanto quanto possível livre e democrático.

Portugal surge hoje na cena internacional como um oásis nesse aspecto. O Mundo tem notado e registado isso mesmo, tanto assim que nunca me lembro de o nosso país ter alguma vez tido lá fora uma imagem tão positiva como nesta última década. Não vou cair na patetice de sugerir que vivemos num paraíso. Onde creio que Portugal precisa de trabalhar mais é na área que garante os meios económicos que, por sua vez, asseguram a qualidade de vida dos seus cidadãos. Todos o sabemos. Contudo, na prática parecemos ignorar: a riqueza, tão necessária para assegurar os bens da modernidade, não se consegue sem um investimento a sério na educação. Sem gente altamente preparada - e quero frisar: altamente preparada mesmo - não conseguiremos entrar no pelotão dos países que mobilizam a economia actual. E não é apenas quem governa que tem de fazê-lo, somos todos nós.

Os ideais da modernidade são uma construção negociada, e esforçada, de vários séculos, e são, feliz ou infelizmente, o melhor que até este momento conseguimos arranjar. Apesar de todas as suas limitações e das dificuldades de serem postos em prática, eles constituem a única esperança que nos pode fazer elevar um pouco o espírito e deixar o cinismo ameaçador dos que alimentam o lado negro do humano, que Thomas Hobbes tão visionariamente intuiu e receou. Amanhã pode ser pior que hoje, todavia poderá ser ainda pior se não nos empenharmos em que seja o menos mau possível.

o autor escreve segundo a antiga ortografia