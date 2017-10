Equipa do Ministério da Administração Interna fora do Governo

Hoje às 16:02, atualizado às 16:08 Facebook

O secretário de Estado da Administração Interna com o pelouro da Proteção Civil, Jorge Gomes, afirmou, esta quarta-feira, que a equipa do MAI "já não faz parte" do Governo.

"Não fazemos futurologia. Neste momento temos um Ministério, que a senhora ministra demitiu-se. Portanto os secretários de Estado também não fazem parte já desta composição, a não ser em atos de gestão", declarou Jorge Gomes à RTP, esta quarta-feira, quando chegava ao Ministério.

Confrontado pelo Jornal de Notícias, o secretário de Estado confirmou a sua saída bem como a de toda a equipa do Ministério da Administração Interna.