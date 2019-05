Escassez de médicos de família vai agravar-se até 2021

Inês Schreck Hoje às 09:54 Facebook

Há mais de 20 anos que os sucessivos governos falham a promessa de dar um médico de família a cada português. A atual ministra da Saúde já veio admitir que o objetivo também não será atingido nesta legislatura. Será na próxima? As previsões não são animadoras. Até 2023, mais de 1600 especialistas de Medicina Geral e Familiar vão atingir a idade da reforma. Aquele que será o maior "boom" de aposentações de sempre nos cuidados primários pode voltar a adiar uma ambição antiga.

O número de utentes sem médico de família (são 750 447 este mês) tem diminuído gradualmente ao longo dos anos, com subidas e descidas a refletir as saídas e as entradas. Hoje assinala-se o Dia Mundial do Médico de Família e ainda esta semana a tutela anunciou a abertura de um novo concurso com 398 vagas para os centros de saúde. As colocações farão descer a curva, mas as reformas voltarão a empurrá-la para cima.