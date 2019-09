Escola de Paredes vai ter férias a cada oito semanas

Fernanda Pinto Hoje às 13:27 Facebook

O Agrupamento de Escolas de Cristelo, em Paredes, vai implementar, este ano letivo, quatro períodos escolares.

A cada oito semanas, os alunos vão ter uma semana de férias, pausa em que haverá uma avaliação e a preparação das semanas seguintes. Trata-se de mais um passo num agrupamento com cerca de mil alunos (desde o pré-escolar ao 9.º ano), que há três anos entrou num Projeto-Piloto de Inovação Pedagógica para combater o insucesso escolar.

O ministro da Educação esteve, na quarta-feira, na EB 2,3 de Cristelo, a assinalar o arranque do ano letivo e a conhecer o que ali é feito. Além da alteração no calendário letivo, nesta escola há integração curricular, com os alunos a trabalharem ao mesmo tempo várias disciplinas através de referenciais que ajudaram a escolher.

