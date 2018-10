ALEXANDRA FIGUEIRA Hoje às 10:01 Facebook

São filhos de pais estrangeiros ou de emigrados que voltam a casa e estão a encher as escolas internacionais. Currículo reconhecido em todo o Mundo e aulas dadas numa língua franca atraem estudantes.

As escolas internacionais são cada vez mais procuradas por estudantes, sobretudo filhos de estrangeiros que optam por viver em Portugal, de pais portugueses que tinham emigrado e agora regressam ao país ou de famílias multinacionais, em que um progenitor é português e outro estrangeiro. Um currículo reconhecido em todo o Mundo e aulas dadas numa língua franca, por norma o inglês, atraem as crianças e jovens, vindos da Europa ou de países mais longínquos, como o Brasil, a Venezuela, a China ou o Vietname.

No Porto, o Lycée Français nota "um aumento importante" de alunos estrangeiros, a uma média de 6% por ano. Em grande parte, explicou o diretor-adjunto Paulo Fernandes, estes estudantes vêm de França ou do Brasil, mas também está a aumentar o número de crianças portuguesas, a frequentar sobretudo o Pré-escolar. Este ano, a escola soma 1200 alunos. Dominam os portugueses (60%) e os franceses (35%); 5% têm outras nacionalidades.

Dezenas de nacionalidades

Ainda no Porto, o CLIP nota uma forte subida do número de alunos que o procuram. "A cidade está a atrair muitas pessoas, pela segurança, pelo clima, pela qualidade de vida", elenca o diretor Francisco Marques. Nesta escola, 40% dos 1120 alunos são estrangeiros, vindos de 49 países. E olhando só ao universo dos 232 estudantes entrados este ano, quase metade vem de 23 países. Com um décimo dos estudantes do CLIP, o Brasil já é o principal emissor, seguido da China. Mas outros países começam a destacar-se, como o Vietname, diz o diretor.

É nos primeiros anos de escolaridade que o Oporto British School nota maior procura. "Prevemos que o peso de estudantes estrangeiros continue a crescer", sobretudo entre os mais novos, dos três aos cinco anos, adianta a diretora de marketing, Mafalda Pinto. Nos dois últimos anos, a escola cresceu ao ritmo de 25% ao ano, garante, reforçando o peso dos alunos estrangeiros. Este ano letivo, 40% dos inscritos são alunos estrangeiros, vindos de 20 países.

Colégios com lista de espera

Em Lisboa, a realidade reportada pelos colégios é semelhante à vivida no Porto. Na Carlucci American International School (CAIS), por exemplo, o peso de alunos estrangeiros no total de estudantes tem crescido a cada ano. A responsável pela comunicação, Maria Barral, esclarece que, no ano 2014-2015, 55% dos estudantes eram estrangeiros; este ano, são 64%. O salto maior deu-se precisamente neste ano letivo. Em contraponto, o peso dos estudantes portugueses tem vindo a baixar.

A proporção inverte-se na St. Peter"s School, em Palmela. Do ano letivo anterior para o que agora está a começar, o peso do número de alunos internacionais subiu de 18% para 20%. Traduzido em números, passou de 220 para 235 alunos oriundos de outros países que não Portugal. Testemunhando a maior procura por parte de alunos estrangeiros, Ana Mourão, responsável pela comunicação, assegura que o colégio tem capacidade para receber um maior número de estudantes.

Na Oeiras International School, o diretor Chari Empis adianta que, este ano, 80% dos 340 alunos são estrangeiros; no anterior, tinha sido 70% (310 alunos). A par dos internacionais, a escola é cada vez mais procurada por filhos de portugueses casados com estrangeiros e que regressam ao país. E a procura ultrapassa a capacidade. "Cada ano recusamos mais alunos", assegura.

A lista de espera para o jardim de infância da Deutsche Schule Lissabon é também "extensa", conta Rita Dantas, responsável pela comunicação. E com uma particularidade. Como as aulas são dadas em alemão, só aceita alunos que não dominem a língua em dois momentos: aos três anos de idade ou no 5.º ano de escolaridade. E, mesmo nestes casos, as crianças têm de dominar a língua portuguesa, o que dificulta a entrada de alunos estrangeiros. Hoje, 80% dos estudantes da Deutsche Schule Lissabon são portugueses.v

Acreditação CIS

O Council of International Schools (CIS) reconhece seis instituições de ensino em Portugal. No Porto, o CLIP - Colégio Luso-Internacional do Porto e a Oporto British School. Em Lisboa, o St. Dominic"s International School, a St Julian"s, a Carlucci American International School of Lisbon e a PaRK International School. Existem outras entidades certificadoras de escolas internacionais.

Diversidade dos estudantes é um desafio

Sistema inglês é ensinado no CLIP. Exames finais são elaborados e avaliados por Cambridge.

Às 3 da tarde, afinam-se os instrumentos. Pela escadaria principal do CLIP, no Porto, espalha-se a Orquestra Filarmónica de Eppendorf e soam os primeiros acordes de obras de Schubert e Suk, enquanto os pais (sobretudo as mães) entram para buscar os mais pequeninos. É uma antevisão do concerto que teria lugar no dia seguinte e que, assegura o diretor do colégio, não destoa do normal da vida do CLIP.

"Já nos acusaram de darmos demasiada atenção às artes. Agora estamos a enveredar também pelo desporto. Na verdade, pensamos o ensino como holístico", diz Francisco Marques, ao lado dos campos de ténis e basquete e minutos depois de passar por um grupo de miúdos a aprender karaté.

As aulas vão acabando e, nos corredores e recreios, veem-se monitores a orientar os alunos para as atividades extracurriculares. É assim desde as 6.30 horas, quando os primeiros atletas chegam à piscina do colégio, até às 22.00 horas, quando se fecha as portas.

A esperança e a alegria

Ouve-se sobretudo falar inglês, a língua franca entre os mais de 400 estudantes estrangeiros e os perto de 700 portugueses. Com dezenas de nacionalidades representadas no mesmo edifício, como é corrente em escolas internacionais, a cor da pele é só um indício da diversidade dos alunos.

No CLIP, a festa Hope and Joy (da Esperança e Alegria) é um exemplo dado por Dan McAlister, responsável pelo centro de música, uma área insonorizada ladeada por cabinas individuais, para aulas de instrumento. Com tantos alunos internacionais, não fazia sentido continuar a celebrar a festa de Natal na igreja de Aldoar. Quando a incongruência se tornou aparente, a data continuou a ser assinalada, mas dentro do colégio e com uma designação na qual todos se podem rever.

Ensino transversal

Isaac Fillingham, no 12.º ano, fala português, mas é em inglês que se sente mais confortável a explicar que chegou a Portugal com dez anos e ainda não escolheu onde irá estudar Física. É no Porto que Gonçalo Patrício, também finalista, quer tirar Medicina e Catarina Lopes, no 11.º ano, apontou a mira para economia ou gestão, primeiro numa universidade portuguesa, depois no estrangeiro. Constança Gomes da Costa, também no 11.º , ainda tem um ano para sedimentar ideias.

Neste sistema internacional de ensino, à entrada do Secundário, os estudantes não têm de escolher áreas científicas. Sabem que têm de completar um número mínimo de créditos, mas podem misturar ciências da vida com disciplinas de arte, ou economia com desporto. E isso é "aprender as qualificações do século XXI", dizem, quando questionados sobre o que diferencia o CLIP das escolas frequentadas pelos amigos, referindo-se ao slogan colocado na entrada principal.

O programa de ensino é inglês e os exames finais são elaborados e avaliados em Cambridge, sem interferência do CLIP. Com reconhecimento internacional, o sistema permite mobilidade entre países e dá acesso à universidade, em Portugal e no estrangeiro.

Saber mais

O que são?

As escolas internacionais seguem currículos reconhecidos em todo o Mundo e têm aulas dadas numa língua estrangeira, por norma o inglês. Permitem, por isso, que um percurso escolar iniciado num país seja prosseguido noutro, sem entraves ou burocracias.

Estas escolas são só para estrangeiros?

As escolas internacionais são muito procuradas por profissionais com uma vida itinerante, como quadros qualificados que mudam de país com frequência. Mas são também procuradas por famílias portuguesas, que valorizam um ensino diferenciado.

Propinas de milhares de euros por ano

O custo de frequentar uma escola internacional mede-se em milhares de euros por ano. Entre elas, os preços variam fortemente e podem ir de pouco mais de mil euros, nos anos iniciais da escolaridade, até cerca de 20 mil, no 12.º ano. Este é o valor cobrado por ano letivo.

Oeiras ensina na língua materna

É uma particularidade da Oeiras International School: ensina literatura na língua materna, qualquer que seja, desde que reúna cinco ou mais alunos nativos dessa língua. Além disso, no próximo ano letivo, vai receber crianças dos cinco aos dez anos. Agora, as aulas começam no 5. º ano.

Quatro escolas não responderam

