Escolas têm um mês para optar por semestres

Os alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos terminam esta sexta-feira as aulas e, quando em setembro regressarem à escola, podem ter à sua espera dois semestres em vez de três períodos.

As escolas vão poder fazer essa escolha, mas têm poucos dias para avançar com a mudança no próximo ano letivo.

Para mudarem a organização, as escolas terão de se candidatar através de um projeto de inovação pedagógica. Esse plano terá de ser primeiro aprovado pelo Conselho Pedagógico e Conselho Geral dos agrupamentos e, depois, avaliado pela tutela. Este ano, a portaria - que entrou anteontem em vigor - prevê uma norma transitória que dá ao "membro do Governo responsável pela Educação" um prazo de 30 dias úteis para decidir. Ou seja, quem quiser ter luz verde, por exemplo, até 2 de setembro (uma semana antes do arranque das aulas) terá de enviar a proposta até 18 de julho.