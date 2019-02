Esgotos secam por falta de população no Interior

Eduardo Pinto Hoje às 08:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Há aldeias despovoadas que já quase não usam infraestruturas que custaram centenas de milhares de euros.

É um sinal do despovoamento no interior do país em geral e do Douro em particular. No concelho de Sabrosa, por exemplo, há condutas de saneamento básico que já pouco uso têm. O esgoto é tão escasso que seca pelo caminho e não chega à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).

O presidente da Câmara, Domingos Carvas, diz-se apreensivo. "Criámos todas as condições para morarmos cá (água, saneamento, eletricidade, comunicações, gás, etc.) e isso não tem servido para estancar a sangria populacional". O também vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM-Douro) alarga o problema à região: "Temos aldeias e vilas nos 19 concelhos repletas de investimento nas quais temos cada vez menos gente".