Espera para óvulos doados já vai em dois anos e meio

Um casal ou uma mulher inférteis que necessitem de óvulos doados para engravidar têm de esperar mais de dois anos e meio para iniciarem o sonho de serem pais e mães. Atualmente, estão 161 pedidos de ovócitos no Banco Público de Gâmetas. E a lista de espera, de acordo com fonte do Ministério da Saúde (MS), "quase duplicou desde o início deste ano".



Responsável pelo recrutamento e seleção de dadores de óvulos e espermatozoides, o Banco Público de Gâmetas "está a responder a pedidos de gâmetas femininos que entraram em fevereiro de 2016", de acordo com a mesma fonte. "É incrível", diz, entre a surpresa e a indignação, o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução (SPMR). "As mulheres que precisam de óvulos são mulheres com 37, 38 anos, a atingir extremos de vida reprodutiva. Com tempos de espera de dois anos e meio, na prática estão a ser postas de fora do programa [há um limite de idade nos 40 anos ]", frisa Pedro Xavier.



O drama é tanto maior, prossegue aquele médico, se tivermos em conta o limite de idade imposto tanto para dadoras como para recetoras . "A grande chave do sucesso na doação de óvulos é a qualidade, não a idade. A probabilidade de uma mulher com 35 anos engravidar é a mesma se o óvulo for de uma dadora de 42 ou 22 anos. Só se compreende esse limite quando o tratamento for feito com óvulos da própria mulher."



Menos dadores masculinos



Quanto ao impacto da perda de anonimato imposta pelo Tribunal Constitucional, a mesma fonte confirmou uma "redução da afluência de dadores masculinos, mantendo-se constante o recrutamento de dadoras". Atualmente, o Banco está a responder a pedidos de gâmetas masculinos entrados em fevereiro de 2017, num total de 159 solicitações.



Uma lista de espera mais curta porque, explica o presidente da SPMR, "a necessidade de gâmetas masculinos é muito menor". É que no caso dos homens, "mesmo com baixa produção de espermatozoides, com as técnicas que temos, conseguimos ir buscar sete ou oito e isso pode ser suficiente". O drama, avisa, é Portugal fazer cerca de mil tratamentos por ano quando Espanha faz 40 mil.