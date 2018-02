Estações de metro de Lisboa voltam a fechar aos sem-abrigo na sexta-feira

Ontem às 18:15 Facebook

A Câmara Municipal de Lisboa vai desativar na sexta-feira a "fase amarela do plano de contingência" para proteger os sem-abrigo do frio, ativado na segunda-feira.

"Por decisão coordenada com o Serviço Municipal de Proteção Civil, IPMA e demais entidades envolvidas, será amanhã, dia nove de fevereiro, desativada a fase amarela do plano de contingência por estarem reunidas melhores condições climatéricas a partir desta sexta-feira", lê-se numa nota enviada às redações.

Desde segunda-feira que as estações do metro do Rossio, Saldanha, Oriente e Intendente estiveram abertas durante a noite para abrigar pessoas do frio.

Também o Pavilhão Municipal Manuel Castelo Branco (na freguesia de São Vicente) esteve aberto, disponibilizando espaços de higiene, refeições quentes e agasalhos.

"Após dias de intenso trabalho, regressa-se assim à fase azul, que se traduz em contínua monitorização e prevenção, com as equipas técnicas na rua a fazer o necessário acompanhamento e sinalização de situações", acrescenta a nota do gabinete do vereador Ricardo Robles (BE).

A fase azul do plano de contingência já tinha sido acionada na última sexta-feira, dia dois, levando à abertura antecipada dos centros de acolhimento e reforço das equipas de rua das várias instituições parceiras que distribuem agasalhos e bebidas quentes.

Este reforço das medidas de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, anunciado por Robles no início de janeiro, está previsto para quando as condições meteorológicas ainda não são suficientes para ativar o plano de contingência.

Já o plano de contingência da Câmara de Lisboa em relação ao frio é normalmente ativado quando se verificam temperaturas mínimas de três ou menos graus celsius por dois dias consecutivos, mas estes critérios podem ser alterados pela sensação térmica.

O município da capital lembra que as alterações climáticas têm alterado estes requisitos, e que o plano de contingência acaba por estar sempre disponível para ser ativado.

Para sexta-feira está também previsto um balanço por parte do vereador sobre a resposta prestada esta semana às pessoas em situação de sem-abrigo.