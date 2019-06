Catarina Mendes Hoje às 20:09 Facebook

Mais de 60 mil pessoas, das quais 5 mil são delegados internacionais vindos de 46 países de todos os continentes, estão reunidas no Estádio da Luz, em Lisboa, para um Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová, com a duração de três dias.

Um dos momentos altos deverá ser o batismo de mais de 300 pessoas, que terá lugar no sábado durante a hora de almoço, em quatro piscinas instaladas no relvado. Nesta religião, as pessoas não se batizam em crianças: apenas se batizam quando têm a certeza do caminho que querem seguir.

O ambiente é de uma missa, mas em ponto gigante. De modo a facilitar o acesso, as famílias com crianças e as pessoas com mais de 65 anos encontram-se no piso 0. Nos restantes quatro pisos do estádio, espalham-se as restantes, muitas munidas de tablets e auriculares por onde vão seguindo a transmissão do congresso em direto. O sol que esta sexta-feira brilhou forte em Lisboa obrigou a que usassem chapéus de chuva para se protegerem.

No relvado, onde os congressistas não podem aceder para não estragar, está instalado um palco, com palestrantes a dirigirem-se em permanência aos fiéis. As preleções, quase todas sobre o amor - o tema do congresso - são transmitidas em écrans gigantes e com tradução simultânea em inglês, espanhol e língua gestual. As pessoas que estão longe ou atrás do palco acompanham os congressistas pelos tablets. Para ouvir noutro idioma, foram fornecidos auriculares e algumas pessoas tiravam notas do que era dito.

O tema deste congresso é "O amor nunca acaba" e, segundo o porta-voz José Catarino, tem como objetivo mostrar que "o amor é mais do que um exercício intelectual, é um exercício feito por obras na prática".

Os Testemunhas de Jeová vindos de outros países estão hospedados em cerca de 40 hotéis e no parque de campismo de Monsanto. Foram disponibilizados 400 autocarros e, durante esta semana, as pessoas que vieram de outros países aproveitaram também para ficar a conhecer a cultura portuguesa.

José Carlos, de 54 anos, é Testemunha de Jeová há 40 anos e afirma ter sido motivado pelos valores morais. Vindo de Matosinhos, acredita que este congresso significa o "progresso do povo que se deixa orientar pela Bíblia e por Deus".

Samuel e Sílvia Menezes são casados e participam no congresso vestidos com os trajes da sua terra - Porto Santo, Madeira. Acreditam que o modo de vida que seguem através dos princípios bíblicos é benéfico, pois todas as pessoas ali presentes estão unidas através do amor. Sílvia afirma ter tomado esta decisão aos 14 anos, após um estudo intensivo da Bíblia

À semelhança do casal madeirense, também Fernanda Ribeiro optou por esta religião após o estudo profundo da Bíblia. Fernanda espera que, com este evento, a sua fé fique cada vez mais fortalecida e afirma que "serve também como lembrete para que fique cada vez mais gravado na mente e no coração o que o criador tem para todos nós na sua palavra". Fernanda Ribeiro já sentiu preconceito por parte de outras pessoas, contudo explica que a forma para o combater é informando as pessoas e transmitindo amor.