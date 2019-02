Estado dá 250 euros na compra de uma bicicleta elétrica

Carla Sofia Luz Hoje às 09:32 Facebook

O Governo apoiará, este ano e pela primeira vez, a aquisição de bicicletas elétricas urbanas. O incentivo será de 250 euros e cada contribuinte pode adquirir um velocípede com essa ajuda estatal. Há outra novidade: o apoio financeiro à compra de automóveis elétricos por particulares será superior ao das empresas. As famílias passarão a ter um auxílio de três mil euros, em vez dos habituais 2250 euros.

As novas regras de incentivo à aquisição de viaturas elétricas serão publicadas na próxima semana e todos poderão candidatar-se através da página de internet do Fundo Ambiental, mesmo quem já comprou um veículo em janeiro. O apoio é concedido com efeitos retroativos a 1 de janeiro. "Para a aquisição de veículos elétricos, temos um valor global de três milhões de euros que compara com os 2,65 milhões do ano passado. Em 2017, foi de 2,3 milhões, o que significa que estamos a crescer 350 mil euros a cada ano. Mas não é tudo para automóveis. Pela primeira vez, vamos apoiar a aquisição até mil bicicletas", esclarece José Mendes. A prioridade é concedida por ordem de chegada das candidaturas até se esgotar o plafond no Fundo Ambiental.