Estado entrega mais estradas às câmaras sem pagar anteriores

Carla Sofia Luz Hoje às 00:42, atualizado às 01:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Modelo de transferência proposto pelo Governo socialista já foi aplicado em 2002, mas Estado nunca pagou aos municípios.

O Governo quer entregar quase 4300 quilómetros de estradas nacionais às câmaras e compromete-se a pagar, anualmente, um montante por quilómetro de via transferida, embora não especifique o valor. O modelo, proposto no âmbito do processo de descentralização, já foi aplicado em 2002. Alguns troços de estradas mudaram de mãos, mas o dinheiro prometido nunca chegou.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui