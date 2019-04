Estado falha apoios às vítimas do furacão Leslie

João Pedro Campos Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Os concelhos mais afetados pelo furacão Leslie, a 13 de outubro do ano passado, nunca receberam apoios financeiros para fazer face aos estragos e não sabem se algum dia receberão. Há associações sem atividade por terem ficado sem estruturas nem apoios.

"Há situações críticas com as associações do concelho, com prejuízos muito avultados", assegura o presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, completando que muitas atividades culturais e desportivas foram afetadas. No caso de equipamentos municipais, lembra que teve de ser o município a avançar com cerca de um milhão de euros para fazer face aos estragos.