Estado não apoia criança porque mãe ganha 580 euros por mês

Maria, vamos chamar-lhe assim, denunciou o ex-marido, e o Ministério Público acusou Manuel, outro nome fictício, do crime de violação da obrigação de alimentos.

O caso chegou a julgamento mas, no dia em que seriam ouvidas as primeiras testemunhas, a denunciante desistiu da queixa e o processo foi encerrado. Desde então, mãe e filha vivem só com um parco ordenado mensal e - segundo alega na queixa-crime - sem direito a receber apoio do fundo de garantia de alimentos a menores.

O casal divorciou-se em 2016 e, na regulação das responsabilidades parentais, o Tribunal de Família e Menores de Paredes decretou que o pai teria de pagar uma pensão de alimentos de 150 euros à filha, então com 13 anos. Manuel liquidou uma prestação e acumulou dívida de 2850 euros.