Estado não pode fornecer serviços a todos de modo tendencialmente gratuito, diz Santana

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes defendeu hoje que o Estado não pode fornecer todos os serviços a todos de modo tendencialmente gratuito, devendo diferenciar os cidadãos em função dos seus rendimentos.

Na sua primeira intervenção na Convenção Nacional da sua candidatura, Santana Lopes respondeu a perguntas que lhe foram enviadas por militantes e que foram selecionadas e projetadas num ecrã gigante.

Questionado por um militante do Estoril como poderão os pensionistas com menos recursos pagar os lares, Santana Lopes disse preferir falar em Estado solidário do que em Estado social.

"A minha ideia é complementar à que tem sido seguida pelo Estado social, eu prefiro falar em Estado solidário. O Estado solidário liga-se mais com o conceito de cada um dever ser tratado em função dos seus rendimentos, o Estado social não pode fornecer todos os serviços de modo tendencialmente gratuito", afirmou, apontando como exemplo a área da saúde.

No caso concreto dos lares, o candidato defendeu que uma parte do esforço contributivo para a Segurança Social deve "ficar consignado para esse tempo de dependência física mais tarde".

A primeira intervenção de Santana Lopes na Convenção começou cerca de uma hora depois do previsto e três horas depois de a iniciativa ter arrancado e que o candidato disse ter acompanhado pelas redes sociais.