Estado pagou quatro vezes mais refeições aos bombeiros nos fogos de julho

O Estado pagou quase quatro vezes mais refeições às corporações de bombeiros que atuaram nos grandes incêndios no Centro do país, em julho de 2017, do que o verdadeiro número de operacionais que andaram no terreno.

O abuso foi identificado pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), que remeteu o caso para o Ministério Público (MP), há poucas semanas. Os auditores consideram que o que aconteceu pode ser só a ponta de um grande icebergue, com práticas generalizadas de "ilícitos criminais" nos incêndios nacionais.

A fatura apresentada pelos bombeiros à Proteção Civil correspondeu a um número de operacionais muito diferente dos que estiveram no terreno. Uma semana de chamas teve um custo em refeições que acabou por se cifrar em quase 145 mil euros.