Estado recebeu 913 milhões da Santa Casa

Alexandra Figueira Hoje às 20:11

O Estado recebeu 913 milhões de euros, dos Jogos da Santa Casa, no ano passado. A maior fatia vai para os cofres da Segurança Social.

A Santa Casa entrega dinheiro ao Estado por duas vias: por imposto do selo cobrado sobre o valor das apostas feitas pelos jogadores e sobre os prémios acima de cinco mil euros; e por distribuição de receitas a um conjunto de beneficiários públicos. De acordo com o relatório de atividades do jogo de 2018, divulgado na tarde desta terça-feira, foram pagos 913 milhões de euros.

A maior fatia é a distribuição de receitas a entidades beneficiárias. No ano passado, 733 milhões de euros foram entregues a vários ministérios, com destaque para os ministérios do Trabalho e Segurança Social (242 milhões), da Educação (191 milhões) e da Saúde (115 milhões). A Administração Interna ficou com 26 milhões e a Presidência do Conselho de Ministros com quase 30 milhões.

Com menor expressão, os governos regionais dos Açores e da Madeira receberam 2,8 milhões e o centro de Reabilitação de Alcoitão teve 2,4 milhões.

Em segundo lugar, o Estado é financiado pelos jogos sociais, por via do imposto do selo, cobrado sobre apostas feitas (133 milhões) e sobre prémios de jogo, acima de cinco mil euros (47 milhões).