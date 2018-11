Estado transfere serviços e deixa património devoluto

Alfredo Teixeira Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Palacetes e casas centenárias ao abandono e sem classificação. Acabam nas mãos do ramo imobiliário ou desaparecem.

Palacetes e casas senhoriais, entre outro património, estão espalhados pela cidade e ao abandono. Um fenómeno que se verifica pelo menos desde 2008, fruto da transferência ou concentração de serviços do Estado. O problema é que, por terem estado ocupados, durante décadas, por organismos públicos, nunca houve necessidade de classificação, estando agora todo este património em perigo.

"Trata-se de um conjunto vasto de edifícios que tinham um certo grau de proteção: a ocupação. A sair, embora por lei não seja obrigado, o Estado devia dar o primeiro passo na salvaguarda. O que acontece é que não há qualquer interesse nesse sentido", afirma o arquiteto José Pedro Tenreiro, membro do Fórum Cidadania. A lista de casos inclui o antigo Colégio dos Maristas, as anteriores instalações da Faculdade de Farmácia, o Palácio Bijou ou o edifício do Museu Militar.

"Os edifícios anteriores ao século XVIII estão de alguma forma salvaguardados. A partir desse século, como a maior parte desses espaços foram tornados públicos, a situação é mais complicada e só uma pequena parte está classificada", acrescenta o arquiteto.

Muito deste património acaba nas mão do setor imobiliário depois de ser vendido em hasta pública. Na lista de vendas está neste momento o imponente Quartel de S. Brás ou o antigo Asilo da Mendicidade que a Câmara do Porto ainda tentou comprar. A Autarquia tem tentado exercer o direito de preferência, mas os imóveis atingem valores demasiado altos.

"Nem tudo pode ser salvaguardado e quando é feita uma análise nem todo o património está no mesmo patamar. O património é uma convenção social", explica Elvira Rebelo, diretora de serviço de bens culturais na Direção Regional de Cultura do Norte. Classificado, pertencente ao Estado e com sinais de degradação está o Palacete da Condessa de Lobão, na Avenida da Boavista, que não pode ser alienado por se tratar de uma doação.

Petição online

Degradado, mas a receber neste momento obras está o Palacete Ramos Pinto, na Rua de S. Roque da Lameira. Pertence à Câmara do Porto, mas foi cedido por 15 anos ao colecionador de arte Pedro Torcato Álvares Ribeiro que, neste momento, tem o seu espólio de cerca de 500 peças guardadas no Museu de Serralves. Ana Jotta, Augusto Alves da Silva, Jorge Molder, José Pedro Croft, Julião Sarmento, Paulo Nozolino, Pedro Cabrita Reis e Rui Chafes estão entre os artistas nacionais presentes nesta coleção.

Destinado a ser também um espaço cultural está o Palacete Pinto Leite, na Rua da Maternidade, que albergou durante anos o Conservatório de Música do Porto, mas que acabou por ser vendido em hasta pública, em 2016, por 1,643 milhões de euros pela sociedade Títulos e Narrativas. O edifício continua, no entanto, fechado e sem qualquer atividade.

Entretanto, na Internet, continua a decorrer a recolha de assinatura numa petição para dar entrada na Câmara do Porto no sentido de, na próxima revisão do PDM, serem criadas normas que vetem a demolição de casas com mais de 100 anos.

OUTROS CASOS



Palácio Bijou

Trata-se de um imponente exemplo da Art Déco (na zona da Batalha) que foi vendido pela EDP por seis milhões de euros, em março deste ano, a um investidor indiano.

Faculdade de Farmácia

Um dos mais imponentes edifícios pertencentes à Universidade do Porto, inaugurado em 1937. Foi vendido recentemente para habitação, mas tardam as obras e está a degradar-se.

Asilo da Mendicidade

Inaugurado em 1846, por decreto de D. Maria II, na zona das Fontainhas, está à venda. A Câmara do Porto queria ficar com ele, exercendo o direito de preferência, mas a Segurança Social pede pelo imóvel nove milhões de euros.