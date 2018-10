Estava a bordo do Aquarius e refugiou-se no Fundão

Célia Domingues Hoje às 21:14 Facebook

Ghede Tekleab presidia a uma Câmara na Eritreia, país de onde fugiu por ser vítima de perseguição política. Foi oito vezes alvo de atentado e só por sorte está vivo, mas vive com uma bala na cabeça.

É um dos 19 refugiados resgatados pelo navio humanitário Aquarius que, há exatamente um mês, chegaram ao Fundão e o caso que merece mais atenção médica: vai ser operado para remover a bala. Há outro migrante com uma bala alojada numa perna.

Os migrantes alojados no seminário do Fundão - 14 da Eritreia, três da Nigéria, um do Iémen e outro do Sudão - já têm Cartão de Cidadão, estão inscritos na Segurança Social, no sistema de Saúde e nas Finanças. Já podem trabalhar, mas a coordenadora do Plano de Integração do Fundão, Paula Pio, aponta várias barreiras até que isso seja possível. A maior é a língua.

"Temos desenvolvido aulas de português e de inglês. Para poderem trabalhar [os refugiados] vão de ter de conhecer os materiais que vão usar no emprego, para que servem, entre outras coisas. Ainda vai demorar", confessa, embora haja várias ofertas de emprego na região.

Ao abrigo do Programa de Acolhimento de Refugiados, cada um recebeu 150 euros, que irão manter-se mensalmente. "Serve para os gastos mais pessoais e o valor é definido pelo programa nacional. Já lhes explicámos quanto vale o euro para que possam gerir o montante da melhor forma", diz.

As primeiras semanas no Fundão serviram sobretudo para descansarem e se integrarem - já vão à cidade, que fica a pouco mais de dois quilómetros do seminário.

Major Tsefay, um dos mais novos do grupo, sente que as pessoas os observam "de maneira diferente, mas isso é normal". "Nunca nos trataram mal ou nos dirigiram palavras ofensivas", diz.

Nas mãos de traficantes

Augustina Sunday, da Nigéria, gostaria de trabalhar em design, moda ou costura. Com curso de Design e Moda, estava a dar os primeiros passos no ramo no seu país. Até que, aos 21 anos, decidiu fugir da insegurança física, política e económica. "Nunca sabíamos quando é que uma bomba nos poderia atingir, na rua, no autocarro, em casa. É um sentimento de insegurança constante e o custo de vida a subir".

Fugiu sozinha. Meteu-se num autocarro, depois noutro e noutro até chegar à Líbia, onde passou de traficante para traficante. Às suas mãos era empregada para todo o serviço. Um dia pode entrar finalmente num pequeno barco, que andou à deriva dois dias até os ocupantes, em número acima da capacidade, serem resgatados pelas tropas internacionais e levados para Itália. "Quando fugimos, não temos um destino na cabeça. Queremos sair dali, daquele horror e esperar que não haja horrores piores do que aquele". Do Fundão, apesar de começar a estar frio, dizem que é "very nice". "Não temos queixas".