Estudantes do Superior contam com mais 595 novas camas a partir de setembro

Universitários veem oferta aumentar 4%, em todo o território, com mais 595 vagas. Pousadas e terceiro setor contratualizam com instituições.

A partir do próximo mês, os estudantes do Ensino Superior contam com mais 595 novas camas disponíveis, a larga maioria - por efeito da procura - em Lisboa e no Porto. Aliás, a Invicta garante 44% destas novas camas e a capital 31%. O aumento da oferta resulta de protocolos de colaboração celebrados entre as instituições e pousadas de juventude, santas casas da misericórdia, Exército e diocese do Porto.

De acordo com os dados facultados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, trata-se de um aumento de 4% face ao último ano letivo, para um total de 15.965 camas. O objetivo, diz ao JN o secretário de Estado do Ensino Superior, é chegar ao final do corrente ano com mais camas, não querendo, no entanto, comprometer-se com números. Certo é que, garante João Sobrinho Teixeira, "há mais dioceses interessadas", como, por exemplo, a de "Beja, que já sinalizou 30 camas".