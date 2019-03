Estudantes querem prazos mais curtos na resolução dos problemas do clima

Dina Margato Hoje às 18:08 Facebook

Os representantes nacionais da greve pelo clima saíram esta tarde da reunião com o ministro do Ambiente parcialmente satisfeitos. A principal discrepância prende-se com datas. Os jovens querem respostas urgentes. O ministro João Pedro Matos Fernandes lembra que Portugal possui projetos ambiciosos para atingir a neutralidade carbónica. A manifestação pelo clima acontecerá sexta-feira.

Os estudantes Duarte Antão, Matilde Alvim, Carolina Silva, Rita Vasconcelos, Beatriz Barroso e Margarida Marques, deixaram claro que estão empenhados em respostas céleres pois estão dispostos a tudo para travar a "crise climática". Ouviram atentamente as explicações do ministro, "mas não estão completamente satisfeitos".

Num exemplo mais concreto, os jovens consideram que deve antecipar-se o fecho das centrais termoelétricas existentes em Sines e Pego. O ministro do Ambiente recorda que está previsto isso acontecer, cumprindo o roteiro próprio, até 2029. "Serão encerradas. Agora tem de haver ao mesmo tempo em paralelo um crescimento de outras energias". Não se pode ficar sem esses fornecedores de energia de um dia para uma manhã, explica.

"Temos 12 anos para reverter a situação das alterações climáticas", sublinham os jovens. "Temos de mudar de paradigma", afirmam. O ministro do Ambiente considera "a causa justa e a mais nobre das causas" mas sublinha que as metas estabelecidas para a redução das emissões de carbono são bastante ambiciosas. Portugal espera chegar aos 55% e não os 50% de diminuição dos gases poluentes até 2030.

A conversa foi longa, uma hora e meia. O debate foi vivo, analisou-se ponto a ponto as reivindicações. Os estudantes consideram que as declarações do Governo foram ao encontro do que "já sabiam, tinham estudado as matérias". Ainda assim, não resolveram as suas inquietudes. "É preciso lembrar que existe um problema grave provocado pelas alterações climáticas que exige também uma resposta urgente", declarou Carolina Silva. "É preciso ter mais pressa para resolver os problemas".