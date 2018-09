Estudar no Superior ainda não é para todas as bolsas

Alexandra Figueira Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

No ano letivo de 2015/2016, tirar um curso universitário custava uma média de 6445 euros anuais. Custo do alojamento está a disparar no Porto e Lisboa e aumenta despesa das famílias.

Estudar no Ensino Superior continua a exigir um esforço financeiro considerável às famílias. No ano letivo de 2015/16, em média, cada estudante gastou 6445 euros por ano, entre propinas e material escolar e outros custos, como alojamento e alimentação, indica o estudo "O Custo dos Estudantes no Ensino Superior Português" (CESTES). Hoje, o valor será ainda mais alto, sobretudo no caso dos estudantes deslocados para o Porto e Lisboa, onde o preço do alojamento aumentou nos últimos anos.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui