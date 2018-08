Não há nível seguro de consumo de álcool, conclui estudo

JN Hoje às 12:34 Facebook

A má notícia é dada assim, de um trago só. Não há uma quantidade de álcool que seja saudável. A ideia de que copo de vinho até faz bem ao coração foi posta em causa por um estudo que analisou dados de 195 países, Portugal incluído.

Os autores do estudo, que analisa os os efeitos do álcool na saúde, publicado na revista especializada de medicina Lancet, admitem que um copo de vinho por dia pode proteger de doenças cardíacas, como dizem outros estudos. Mas argumentam que os riscos associados ao consumo de bebidas alcoólicas, por muito pouco que seja, suplantam esses benefícios.

O estudo, que analisou os níveis de consumo de álcool em 195 países, durante 16 anos, entre 1990 e 2016, concluiu que não há nível seguro de consumo de álcool. Os investigadores olharam para os dados de 100 mil abstémios e concluíram que 914 desenvolveram doenças tipicamente associadas ao consumo de álcool, como o cancro e outro tipo de lesões.

Os mesmos tipos de maleitas estendem-se a mais quatro pessoas entre os que disseram consumir uma bebida por dia. Se for duplo, o risco estende-se a mais 63 pessoas; entre os que consomem cinco bebidas por dia, houve um acréscimo de 338 pessoas a sofrer de cancro ou outras doenças relacionadas com o álcool.

Efeitos ofuscam benefícios comprovados

"Uma bebida por dia representa um acréscimo pequeno do risco, mas a maioria das pessoas não bebe apenas um copo", alertou a professora Sonia Saxena, uma das autoras do estudo, fazendo uma extrapolação do risco tendo em conta os consumos médios.

"Apesar de os riscos associados ao álcool serem pequenos com uma bebida por dia, estes sobem rapidamente quando as pessoas bebem mais", explicou o principal responsável pelo estudo, Max Griswold, do Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde, da Universidade de Washington, nos EUA.

"Estudos anteriores encontraram um efeito protetor do álcool em algumas condições, mas concluímos que os efeitos associados aos riscos de saúde aumentam com o consumo de álcool, pouco que seja", acrescenta Max Griswold.

Um copo por dia basta. "A forte associação entre o consumo de álcool e o risco de cancro e doenças infecciosas ofusca os efeitos protetores para as doenças do coração, segundo o nosso estudo", acrescentou.

"O estudo vai mais além do que qualquer outro, por considerar um número de fatores, incluindo as vendas de álcool, dados reportados pelas pessoas sobre os próprios consumos, abstinência, dados turísticos e níveis de contrabando e de produção caseira de álcool", explica Sonia Saxena.

Nem tudo é líquido

Portugal foi um dos países analisados. Segundo os dados do trabalho, os homens portugueses são vice-campeões do consumo de álcool. Com pouco mais de sete bebidas por dia, só são superados pelos romenos, que passam as oito. O Luxemburgo, onde 10% da população é portuguesa, vem em terceiro na lista, encostadinho à Lusitânia.

Entre as mulheres, o Luxemburgo repete o terceiro lugar, superado por Andorra e pela Ucrânia, em primeiro lugar. Entre as portuguesas, não há dados que permitam aferir os níveis de consumo à escala mundial, apenas que o consumo tem aumentado.

Mas, nisto de álcool e saúde, nem todas as conclusões são líquidas. "Tendo em conta o prazer associado ao consumo moderado de álcool, dizer que não há níveis seguros parece um fraco argumento a favor da abstinência", diz David Spiegelhalter, professor do Instituto Público de Risco, da Universidade de Cambridge.

"Não há um nível seguro de condução, mas os governos não recomendam às pessoas que evitem conduzir", ironiza Spiegelhalter. "Mais, há um risco em estar vivo, mas ninguém recomendaria a abstinência", conclui.