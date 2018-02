Eurico Reis "chumbado" para novo mandato do Conselho de Procriação Medicamente Assistida

Rosa Ramos Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

Juiz desembargador só conseguiu dois votos entre os membros do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Nova presidente é Carla Rodrigues, que já foi deputada do PSD.

O juiz desembargador Eurico Reis deixou de ser, na tarde desta quarta-feira, presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), depois de 11 anos à frente do organismo.

Os novos membros do conselho - cinco eleitos pela Assembleia da República e quatro nomeados pelo Governo - tomaram esta quarta-feira posse no Parlamento, depois de terem sido eleitos no final de janeiro. E, após a cerimónia, reuniram para elegerem, entre si, o presidente. Ao que o JN apurou, as duas anteriores eleições foram feitas sem recurso a votação, com o juiz desembargador a ser escolhido por unanimidade. Mas desta vez foi diferente: a votação decorreu por voto secreto e foi escolhida, com seis votos, a advogada Carla Rodrigues, que já foi deputada do PSD. Eurico Reis teve apenas dois votos, tendo havido um voto em branco.

Antes da eleição da nova presidente, o juiz desembargador falou à Lusa e disse que aceitara um terceiro mandato à frente do CNPMA porque "há uma série de projetos que estão apenas iniciados" e que gostaria de os deixar "em velocidade cruzeiro". Mais tarde, em declarações ao JN, Eurico Reis esclareceu que, quando falou em aceitar o mandato, se referia ao facto de voltar a integrar a comissão. E garantiu que continuará "empenhado no conselho", agora como vogal, "e muito particularmente" no dossiê da gestação de substituição. "São as pessoas mais frágeis e terão a minha solidariedade", prometeu.

Para o CNPMA, pelo Parlamento e além de Eurico Reis, foram também escolhidos Carlos Jorge, Joana Guimarães, Carla Rodrigues e Sérgio Castedo. Da parte do Governo, foram nomeados Alberto Barros, Alexandre Quintanilha, Carlos Plancha e Pedro Xavier.