O prémio do Euromilhões desta terça-feira não teve qualquer totalista. Em Portugal, saíram dois prémios de 28 mil euros.

Esta terça-feira, estava em jogo 190 milhões de euros, mas ninguém acertou na chave vencedora.

A combinação vencedora do concurso 077/2019 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 2, 33, 42, 47 e 48 e as estrelas 1 e 2.