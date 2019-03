Europeias: Paulo Rangel acusa governo de dar com uma mão e tirar com três

Luís Moreira Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O cabeça de lista do PSD às eleições europeias, Paulo Rangel, acusou, esta noite, em Monção, o Governo de "dar com uma mão e tirar com três".

"Isto é um embuste. Uma fraude! Os impostos indiretos já são mais do que as devoluções de rendimentos - e, com isso, deu com uma mão e tirou com duas. Mas ainda consegue tirar com uma terceira mão: através das cativações provoca prejuízos ainda maiores às pessoas, obrigando-os a maiores gastos para procurarem melhor saúde, educação e formação, transportes e mobilidade, segurança e proteção civil", afirmou, pedindo "um cartão laranja" para a geringonça.

O candidato ao Parlamento Europeu falava durante o jantar de apresentação do livro "Pela Nossa Terra - Minho 2019" da autoria do eurodeputado, e também recandidato, José Manuel Fernandes.

Dizendo que os social-democratas têm a melhor lista, e com mais mulheres do que homens, Rangel afirmou que, em contraponto os socialistas "apostam nos mais incompetentes, a começar pelo ex-ministro do falhanço dos transportes, infraestruturas e investimento público".

"Apesar de os motores caírem dos comboios, o ex-ministro prometia que para o futuro é que iria haver obras e investimentos! Se prometia fazer tanto, depois de tantos falhanços e incumprimentos, porque não ficou cá para as cumprir?", questionou.

Já José Manuel Fernandes defendeu que "Portugal tem de aumentar a taxa de natalidade", e lembrou, a propósito, que "na Europa apenas a Alemanha tem uma população mais envelhecida".

"Há necessidade urgente de uma estratégia para aumentar a natalidade", sustentou.