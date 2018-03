Exames de línguas podem vir a dar diplomas aos alunos

Alexandra Inácio Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

O Governo deseja que os alunos do 11º ano possam receber um certificado pela conclusão nas disciplinas de línguas estrangeiras sujeitas a exame nacional, revelou esta quarta-feira, no Parlamento, o secretário de Estado da Educação, João Costa.

O Ministério da Educação quer criar um novo modelo de certificação "não apenas para o Inglês mas também para as outras línguas estrangeiras", sujeitas a exame nacional no 11º ano. Ou seja, para Espanhol, Francês e Alemão, explicou na Comissão de Educação, João Costa, sublinhando que o processo "envolve diálogo com as embaixadas" e, por isso, será complexo e moroso.

A revelação foi feita depois da deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa, ter questionado sobre a suspensão do PET (Preliminary Test English) ou o Key for Schools que os alunos do 9.º ano faziam na anterior legislatura e que recebiam certificado da Cambridge School se o pedissem e pagassem. Em 2014, recorde-se, apenas 20% dos alunos que realizaram a prova pediram certificado. Mais de metade teve resultados aquém do esperado, revelando antes ter um nível de conhecimentos exigidos no 7.º ano.