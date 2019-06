Exames finais: restrições às calculadoras podem penalizar alunos

Alexandra Inácio Hoje às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Se estudantes não tiverem determinados modelos para exame de Física e Química terão de fazer "reset" e apagar dados essenciais para Matemática A.

Os alunos que fizerem exame a Matemática A (12.º) e a Física e Química (11.º ) devem ter em atenção às restrições impostas ao uso da calculadora gráfica. Caso contrário correm o risco de perder dados fundamentais para a prova do 12.º ano, alerta a presidente da Associação de Professores de Matemática (APM). Segunda-feira arranca a primeira fase de exames - com 16 mil alunos inscritos para Filosofia - e Lurdes Figueiral classifica de "totalmente desnecessárias a perturbação" que pode ser criada minutos antes das provas.

Os alunos que vão fazer o exame de Física e Química têm de usar calculadoras gráficas com a funcionalidade "modo de exame" que terá de ser ativada antes do início da prova na presença dos professores. Uma opção relativamente recente, explica Lurdes Figueiral. De acordo com as orientações do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), no caso de os alunos terem modelos anteriores devem limpar a memória da calculadora na sala de aula. O mesmo documento indica que, para as provas de Matemática, os alunos devem usar "todas as potencialidades da máquina, não sendo por isso permitido qualquer reset".