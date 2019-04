Externato Ribadouro alvo de inquérito por suspeita de inflação de notas

Alexandra Inácio Hoje às 19:06 Facebook

A Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEEC) abriu esta sexta-feira um inquérito ao Externato Ribadouro (Porto) por suspeita de inflação de notas à disciplina de Educação Física - mais de metade dos alunos de nove turmas terão tido 20 valores à disciplina no segundo período.

O Ministério da Educação confirma a abertura do processo de inquérito. A IGEEC vai investigar a situação denunciada no blogue Com Regras "bem como identificar os responsáveis por eventuais ilícitos praticados", assegura a tutela numa resposta escrita enviada ao JN.

Alexandre Henriques autor do blogue Com Regras é professor de Educação Física e garante na sua página que em 17 anos foram raros os 20, assim como os 19 ou 18. A avaliação à disciplina abrange muitas áreas (futebol, ginástica, atletismo, etc) e "não é nada fácil encontrar alunos muito bons a tudo".

O blogue divulga fotos de pautas que terão sido enviadas, garante o docente, "por fonte credível" através de email. Num total de 248 alunos, 128 tiveram 20 no final do segundo período (51,6%). No colégio haverá 30 turmas de 10.º, sendo o cenário "semelhante" em todas.

"Caso se venha a verificar a prática de atos ilícitos desta gravidade, o Ministério da Educação agirá intransigentemente", garante ainda o ME.