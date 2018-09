Falha informática deixa alunos do Superior sem bolsas

JOANA AMORIM Hoje às 00:47 Facebook

Estudantes relatam atrasos significativos devido a problemas na plataforma online.

A atribuição de bolsas de estudo no Ensino Superior está atrasada devido a problemas na plataforma informática que gere as candidaturas. A garantia é dada pelos estudantes, segundo os quais nenhum processo foi ainda despachado. No ano passado, até 7 agosto, já tinham sido deferidos 73 210 pedidos de bolsa.

