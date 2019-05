Falhas e erros na manutenção do avião que voou descontrolado sobre Lisboa

Hoje às 18:46 Facebook

Um relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, divulgado esta sexta-feira, conclui que houve falhas na manutenção do avião da Air Astana que em novembro do ano passado voou descontrolado sobre Lisboa até aterrar de emergência em Beja.

Segundo aquele relatório, disponível online, foi possível confirmar que houve nos controlos do avião uma "incorreta instalação do sistema de cabos de comando dos ailerons, em ambas as semi-asas".

Identificaram-se ainda "desvios aos procedimentos internos por parte do prestador de serviços de manutenção que levaram a que o erro não fosse detetado nas diversas barreiras de segurança desenhadas pelos reguladores, indústria de manutenção aeronáutica e no próprio sistema implementado no prestador de serviços de manutenção".

A conclusão do relatório obriga a OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, de onde a aeronave da companhia aérea do Cazaquistão tinha acabado de partir, depois de uma manutenção profunda em Alverca, e a Embraer, fabricante, a mudar procedimentos. Alguns desses problemas já começaram a ser resolvidos, segundo o mesmo relatório.