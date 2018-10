Falhas nas cantinas deixam crianças sem comida

Sandra Freitas Hoje às 09:35 Facebook

Twitter

Serviço de refeições no 1.º Ciclo, em Braga, a cargo da BragaHabit, é criticado pelos pais. Administrador justifica com falta de formação dos funcionários.

"Tem havido situações pontuais em que a comida não tem chegado para todos os alunos [do 1.º Ciclo], inclusive a sopa, que é dos elementos mais básicos que compõem os menus das refeições escolares. Se é compreensível que, nos primeiros dias do ano letivo, possa haver confusão com o número de crianças, a verdade é que a situação já se repetiu mais do que uma vez e em mais do que uma escola". A denúncia é do presidente da Federação de Associações de Pais do concelho de Braga, Manuel Ribeiro, e foi dirigida, ontem, ao Executivo municipal durante a reunião camarária. A vereadora da Educação, Lídia Dias, confirmou queixas, que são extensíveis à falta de funcionários para acompanhar as crianças ao almoço.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui