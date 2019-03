Falta de funcionários ameaça Educação Física

Alexandra Inácio Hoje às 10:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A falta de funcionários está a comprometer em muitas escolas as aulas de Educação Física, alerta o presidente do Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física, Avelino Azevedo.

Não só pelo défice de assistentes operacionais como por uma circular enviada às escolas, no início do mês, a exigir que nos casos em que os alunos façam as aulas fora dos estabelecimentos, tenham de ser acompanhados por adultos.

É o caso do agrupamento de Benavente, onde os alunos passaram a ter aulas teóricas, dentro de uma sala de aula, em vez de práticas por "falta de condições para cumprir a circular", assume o diretor Mário Santos. Neste caso, os alunos da Básica deslocam-se "há 30 anos", 400 metros para irem ao pavilhão municipal e 700 metros à piscina municipal para terem as aulas de Educação Física. A escola tem apenas dois campos de jogos exteriores, "alcatroados e desnivelados". Tendo quatro turmas com aulas ao mesmo tempo, uma fica num espaço com uma mesa de ténis de mesa e outra numa sala de aula. Na Secundária há ginásio mas os alunos perderam as aulas de natação. "Podem ir de mota para a escola e percorrer os 300 metros até à Básica para irem ao refeitório, mas não para a piscina", ironiza.