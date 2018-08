Encontrada família lusodescendente que estava desaparecida em França

A.C. 17 Maio 2018 às 08:23 Facebook

Foi encontrada a família lusodescendente que estava dada como desaparecida em França desde 28 de abril. A informação foi confirmada pela Polícia Nacional francesa.

"Os pais e as duas crianças da família Silva foram encontrados sãos e salvos", escreve a Polícia Nacional francesa, no Twitter. "Obrigado a todos pela ajuda", lê-se, ainda, no tuíte, publicado às 9.29 horas desta quinta-feira (10.29 em França).

O casal francês e os dois filhos menores estavam a ser procurados pela polícia francesa. Stéphane da Silva, de 47 anos, a mulher, Natalie, de 42, e as crianças, Maxime, 13 anos, e Melyssa, de seis, têm residência em Laxou, perto de Nancy, em França.

Tinham sido vistos pela última vez a 28 de abril. Foi uma filha mais velha, nascida do primeiro casamento de Stéphane que deu o alerta.