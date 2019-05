Famílias abrem os cordões à bolsa na compra do traje académico

Marisa Silva Hoje às 13:38 Facebook

Preços são semelhantes aos do ano passado. Comerciantes dizem que a procura aumenta em abril. Fatos académicos no OLX com custos acessíveis, mas sem compradores.

Conceição Fernandes não esconde a emoção ao ver a filha trajada. "Tinha o sonho de a ver assim vestida", conta a mãe de Daniela Fernandes, estudante do Instituto Superior da Maia.

Este sábado, durante a serenata que marca o arranque da Queima das Fitas, na Avenida dos Aliados, no Porto, Daniela vai traçar a capa negra pela primeira vez. Serão oito noites de folia no queimódromo, junto ao Parque da Cidade.