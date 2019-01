Fatura da água será mais cara em tempo de seca

Carla Sofia Luz Hoje às 08:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Proposta alteração das tarifas quando há escassez ou muita procura. Alojamento local e condomínios vão pagar mais.

A fatura da água e do saneamento poderá aumentar em tempo de seca. Os municípios e as entidades gestoras terão liberdade para alterar as tarifas "em função do período do ano", em caso de "escassez de recursos hídricos" ou de "flutuações elevadas da procura de ordem sazonal". A medida está inscrita no projeto de regulamento tarifário dos serviços de águas. O documento, elaborado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), está em consulta pública até 15 de março. Deverá ser publicado este ano e as novas regras vigorarão a partir de janeiro de 2021.

A subida da tarifa da água foi aflorada em novembro de 2017, com o país em seca extrema e algumas zonas do território a serem abastecidas diariamente por dezenas de camiões-cisterna. Na altura, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, garantiu que o preço não subiria. Certo é que o decréscimo dos caudais dos rios encarece e torna mais complexo o tratamento da água. É comum no verão, mas agrava-se substancialmente em período de seca. Nas regras de fixação dos tarifários da água e do saneamento, a ERSAR prevê que as entidades gestoras sejam compensadas pelos custos adicionais. "Em tempo de seca, quase catástrofe, pode haver uma diferenciação tarifária. São casos de força maior, mas prevê-se a possibilidade de alteração das tarifas", explica Alexandra Gonçalves Cunha, diretora dos sistemas de água da ERSAR, sublinhando que já existe uma recomendação nesse sentido. Passará a ser letra de lei.