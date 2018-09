Fazer a escola obrigatória custa 2350 euros em livros

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

As famílias podem gastar até 2350 euros só com a aquisição de manuais e de cadernos de atividades para cada filho ao longo dos 12 anos de escolaridade.

A esse valor, acresce a despesa imediata, feita no início de cada ano letivo, com material escolar. Sem luxos e optando por marcas brancas, essa despesa atinge facilmente os 1430 euros desde o Pré-Escolar até à escolaridade obrigatória. Se somarmos as duas faturas, o custo da educação por cada filho na escola pública superará os 3780 euros numa ótica modesta.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui