Federação de Bombeiros destaca "prontidão e esforço" de operacionais em Valongo

A Federação de Bombeiros do Distrito do Porto (FBDP) manifestou este domingo "apreço e reconhecimento" pela "prontidão, competência e grande esforço" dos "mais de 120 bombeiros" que participaram no resgate das vítimas da queda de um helicóptero do INEM.

Em comunicado, a FBDP observa que, "graças ao trabalho obstinado e solidário destes operacionais e demais agentes de Proteção Civil, as vítimas foram encontradas no decurso de cinco horas" após o início dos trabalhos desta manhã, com vista a encontrar as quatro vítimas da queda de um helicóptero no concelho de Valongo, distrito do Porto, ao fim da tarde de sábado.

Também a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) lamentou "profundamente o trágico acidente" e a Câmara de Macedo de Cavaleiros, onde funcionava a base do helicóptero do INEM, decretou segunda-feira como dia de luto municipal para "homenagear os quatro profissionais que consagraram a vida a salvar a vida dos outros".

"Na sequência do trágico acidente ocorrido com o helicóptero ao serviço do INEM e sedeado em Macedo de Cavaleiros, o executivo municipal deste concelho decidiu decretar um dia de Luto Municipal. Como forma de homenagem aos quatro profissionais, a bandeira do município será colocada a meia haste", descreve a autarquia.

Para o presidente da Federação de Bombeiros do Distrito do Porto, José Miranda, "mais uma vez, e fazendo jus à responsabilidade sustentada que marca a sua forma de estar, os bombeiros estiveram à altura da confiança que as populações neles depositam" nas operações de socorro realizadas numa zona montanhosa de Valongo.

A FBDP dirige "uma palavra muito especial aos Bombeiros de Valongo pela postura e irrepreensível" e expressa "grande apreço e reconhecimento pela prontidão, competência e grande esforço despendido, em condições meteorológicas altamente adversas, pelos mais de 120 bombeiros apoiados por 34 viaturas".

A Federação manifestou ainda, junto do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), "profundo pesar pelos operacionais falecidos no trágico acidente" de sábado, "bem como à família e amigos destes trabalhadores de socorro".

A FBDP endereçou aos bombeiros de Baltar "um abraço muito especial", pois a enfermeira que estava no helicóptero ao serviço do INEM era voluntária naquela corporação.

"A sua curta vida foi enorme em dignidade, empenho e sentido de missão espelhando o vosso caráter e o dos bombeiros do distrito do Porto", assinala a Federação.

Já a ASPP/PSP destaca que "faleceram, em serviço, mais quatro Heróis aos quais devemos todo o respeito e agradecimento".

"A ASPP/PSP lamenta o sucedido e envia as condolências aos familiares e amigos dos perecidos".

Segundo a associação, "estar ao serviço da causa pública é colocar a própria vida em risco para proteger a vida de todos os outros".

"É estar ciente que quando se sai de casa, todos os dias, nos defrontamos com o desafio de voltar a entrar.

São estes homens e mulheres que fazem a diferença numa sociedade que pouco valoriza os que nobremente servem a causa pública", observa.

A queda de um helicóptero do INEM, ao final da tarde de sábado, no concelho de Valongo, distrito do Porto, causou a morte aos quatro ocupantes.

A bordo do aparelho seguiam dois pilotos e uma equipa médica, composta por médico e enfermeira.

O ministro da Administração Interna determinou à Proteção Civil a abertura de um "inquérito técnico urgente" ao funcionamento dos mecanismos de reporte da ocorrência e de lançamento de alertas relativamente ao acidente com o helicóptero.

A avaliação preliminar dos destroços indica que a queda da aeronave aconteceu na sequência da colisão com uma antena emissora existente na zona, segundo o gabinete que investiga acidentes aéreos.

A aeronave em causa é uma Agusta A109S, operada pela empresa Babcock, e regressava à sua base, em Macedo de Cavaleiros, Bragança, após ter realizado uma missão de emergência médica de transporte de uma doente grave para o Hospital de Santo António, no Porto.