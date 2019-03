Felicidade na aventura: hemodiálise não impede família de dar a volta ao mundo

Dina Margato Hoje às 17:12 Facebook

Filipe Almeida, 30 anos, precisa de fazer hemodiálise três vezes por semana e assim fará no próximo ano mas sem ser em Lisboa, onde reside. Resolveu fazer uma volta ao mundo, com a esposa e o filho de 23 meses, levando a agenda preenchida com as sessões inadiáveis. A aventura começa esta sexta-feira, dia 29.

"Vocês são loucos", disseram-lhes quando se puseram em viagem com o bebé ainda de colo, Guilherme, conta Catarina Almeida, mulher de Filipe, também de 30 anos. O Guilherme viaja desde os oito meses e já brincou em oito países: Praga, Itália (Sicília), Republica Checa, Indonésia, Singapura, Alemanha, Estados Unidos e Canadá.

Quando anunciaram este périplo ambicioso, que ainda por cima leva na mala um problema de saúde que exige tratamento quase dia sim, dia não, os comentários foram: "Vocês são mesmo loucos". "Essa loucura triplicou".

Filipe Almeida e Catarina Almeida venderam a casa, a empresa da área do turismo de que Filipe era proprietário, abandonaram os empregos, e começaram a organizar os próximos meses, em função dos países que decidiram visitar e das clínicas existentes para Filipe poder ter acesso à hemodiálise.

Para abril, os destinos estão traçados - Bahamas, Cuba e México - e as clínicas contactadas. As despesas das viagens e alojamento são por sua conta. "Não iremos ficar em hotéis de cinco estrelas, muitas vezes nem de três, certamente", atira.

A principal preocupação tem sido assegurar as sessões de hemodiálise. "Nada pode falhar", conta Filipe. "Foram horas agarrados aos computadores para encontrar clínicas, mandar análises". Entretanto, conseguiram o apoio de uma multinacional com sede na Suécia, que possui clínicas em múltiplos países, que lhes facilita algumas sessões a custo zero.

Nas viagens recentes que realizaram - que podem ser acompanhadas em allaboardfamily, num blogue e no instagram - toda a deslocação tinha como epicentro o local onde Filipe podia fazer tratamento. Para Catarina, que fica mais de sete horas sozinha com o filho, torna-se uma prioridade ter acesso a uma cozinha onde possa cozinhar sopas e bróculos, "a comida preferida" do Guilherme.

O rastilho para a grande decisão foi aquele dia em que ambos estavam exaustos: ela chefe de equipa numa multinacional exigente e ele gerente da sua empresa, a dividir os seus dias entre trabalho, casa e clínica. Filipe fazia hemodiálise durante a noite.

"Havia semanas que mal nos víamos por causa dos turnos do trabalho. Mal dava para respirar", lembra Filipe. Num dia de cansaço extremo, deram por si a pensar: "O que é que nos fazia felizes?".

A resposta levou-os a planear esta volta ao mundo, que vai incluir países como Tailândia, Nova Zelândia, Jordânia, África do Sul e Brasil. Catarina foi mais resistente ao plano, porque "tem os pés mais assentes na terra" e ligações fortes com a família.

Filipe sabe que tem um problema renal desde os 12 anos, mas cresceu a afastar da sua mente a ideia do cenário apontado como certo. Há ano e meio, 10 dias antes de Guilherme nascer, recebeu a notícia que negava equacionar. Era imprescindível substituir a função renal. "Foi um grande embate".

O passo seguinte de superação, que foi feito em família, consistiu em interiorizar que não tinham de ficar presos ao problema. E foi aí que surgiram as viagens e a energia para mudarem as oportunidades.

A ideia de viajar sem levar o Guilherme, deixa-lo com os avós, também nunca se colocou. "Onde quer que vamos, o Guilherme vai connosco", declara, firme, Catarina. Vamos provar que não só é possível viajar com uma criança pequena como com alguém que tem de fazer regularmente hemodiálise.

Catarina acredita que o filho, apesar de ser pequeno, vai assimilar o que vai ver e sentir. Guilherme viaja desde cedo e é um menino que dorme em qualquer lado, a quem basta uma sombra e um sítio confortável.

O mais duro para esta família colocou-se antes de tomarem decisões. "Ele tinha medo de morrer e eu de ele morrer", lembra Catarina. Hoje "querem inspirar outras pessoas a procurarem os sonhos e a não desistirem de viver".