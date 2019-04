Fenprof apela a professores que entreguem requerimentos para a pré-reforma

Alexandra Inácio Hoje às 14:25 Facebook

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) vai promover concentrações regionais no dia 8 de maio para os docentes entregarem requerimentos para a pré-reforma. A intenção é forçar o início dos processos negociais.

As concentrações vão realizar-se junto às delegações regionais da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (Dgeste) e a Fenprof irá distribuir minutas para que os professores formalizem o pedido de arranque das negociações.

O regime de pré-reforma está em vigor desde fevereiro. Pode ser requerido por funcionários públicos a partir dos 55 anos que terão de negociar com o empregador entre 25 a 100% da sua remuneração base e continuar a pagar os descontos para a Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações até à reforma.

A Fenprof estima que cerca de 40% dos docentes tenham mais de 55 anos - "serão entre 40 a 50 mil", calcula Mário Nogueira. O líder da Federação garante que as propostas de criação de um regime especial de aposentação para os professores ou de troca de tempo de serviço congelado pela antecipação da reforma foram sempre rejeitadas pelo Governo com o argumento de que iria ser criado um instrumento geral para os funcionários públicos.

No início do mês de abril, sindicatos afetos à Fenprof confirmavam a receção de centenas de pedidos de esclarecimento dos professores sobre o regime.

O ministro das Finanças garantiu, numa entrevista ao "Público", que os requerimentos seriam analisados "casos a caso", pois o país não podia "dar-se ao luxo de ter as pessoas a sair do mercado de trabalho".

No comunicado esta sexta-feira enviado às redações, a Fenprof acusa o Governo de reconhecer o problema de grave envelhecimento da classe docente mas nada fazer para o resolver. As concentrações servirão, justifica a Federação, para manifestar junto do ME a intenção de se iniciar a negociação e "para que os governantes não continuem a dizer que ninguém manifestou interesse".