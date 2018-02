Feridos dos incêndios têm até 30 de maio para pedir indemnizações

Rosa Ramos Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Relatório que fixa critérios para as indemnizações aos feridos graves dos incêndios de 17 a 24 de junho e de 15 e 16 de outubro de 2017 já foi entregue ao primeiro-ministro.

O primeiro-ministro recebeu, na tarde desta quarta-feira, o relatório que fixa os critérios para a indemnização dos feridos graves dos incêndios de junho e de outubro de 2017. O documento, elaborado pela mesma Comissão Técnica que fixou os valores a pagar às famílias das vítimas mortais, estabelece que as indemnizações tenham de ser reclamadas até ao dia 30 de maio junto da Provedoria de Justiça ou nas Câmaras da área de residência.

À semelhança do que aconteceu com os pedidos de indemnização das famílias das vítimas mortais, é necessário preencher um formulário - que vai estar disponível no site da Provedoria da Justiça. Caso os requerentes optem por entregar os documentos nas Câmaras (também é possível fazê-lo nos Consulados portugueses no estrangeiro), estas terão 10 dias para os encaminhar para a Provedora da Justiça.

O relatório, que pode ser consultado no Portal do Governo na íntegra, define "feridos graves" como aqueles que tenham estado internados no hospital, tendo ficado com danos permanentes - funcionais ou estéticos. Também se incluem os feridos que tenham estado internados por mais de 30 dias ou que, tendo estado menos tempo, tenham tido a vida em perigo ou tenham estado em coma ou "com necessidade de ventilação assistida".

Serão igualmente considerados, de acordo com a Comissão Técnica constituída pelo juiz conselheiro Mário Mendes, por Joaquim Sousa Ribeiro e por Jorge Ferreira Sinde Monteiro, os feridos que tenham estado internados e cujas lesões tenham, comprovadamente, provocado "dor em grau considerável". Os "danos psiquiátricos permanentes" com consequências na "autonomia pessoal, social ou profissional" das vítimas também serão alvo de indemnização, bem como a "perda ou diminuição permanentes de qualquer dos sentidos".

"Danos sexuais" também são considerados

No relatório, a Comissão Técnica elenca outros aspetos que deverão ser tidos em conta no apuramento dos valores das indemnizações. Assim, e a título de danos não patrimoniais, serão valorados os "danos biológicos", mesmo que não tenham impacto na atividade profissional da vítima; a dor sentida entre o momento dos ferimentos e a cura; a perda da qualidade de vida e a impossibilidade de realizar atividades físicas ou intelectuais; os danos estéticos permanentes (que afetem a "imagem da vítima, quer em relação a si mesma, quer perante os outros"); a perda "temporária ou diminuição significativa" da autonomia nas atividades da vida diária e também os "danos sexuais" ("afetação total ou substancial da fruição sexual").

Juntam-se ainda à lista os danos considerados patrimoniais, nomeadamente prejuízos como perdas salariais (por faltas ao trabalho) e as despesas hospitalares e de Saúde. Para ter direito, é preciso fazer prova dos rendimentos perdidos e das despesas médicas ou de medicamentos. Também serão contabilizadas as despesas que terceiros tenham tido para auxiliar a vítima. E adaptações de veículos, na residência ou no local de trabalho em virtude dos ferimentos.

A dor vale no mínimo mil euros

A Comissão Técnica construiu uma tabela com cinco graus de dor, sendo que o montante da indemnização neste capítulo não pode ser inferior a mil euros (dor de "grau três"), podendo chegar aos 10 mil euros (no caso de haver dor de "grau sete"). Já os danos estéticos estão fixados em sete patamares distintos, oscilando os valores a atribuir entre os mil euros e os 15 mil euros. As indemnizações poderão ser pagas na totalidade ou parcialmente, "em forma de renda".