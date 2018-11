Ferro chama partidos para debater presenças e viagens dos deputados

Ana Gaspar Hoje às 19:02 Facebook

Ferro Rodrigues convocou uma conferência de líderes extraordinária para a próxima quarta-feira. O presidente da Assembleia da República quer ouvir os partidos sobre o (polémico) registo de presenças e as deslocações dos deputados.

É a primeira vez que o presidente da Assembleia da República (AR), Ferro Rodrigues, toma uma atitude em relação às polémicas que envolveram vários deputados, relativamente ao uso abusivo de passwords para aceder ao sistema informático do Parlamento.

A mais recente tem a ver com a validação indevida das presenças no plenário e em comissões parlamentares de vários deputados, entre os quais o secretário-geral do PSD, José Silvano.

No início do ano, foram conhecidos casos de problemas com a duplicação dos subsídios de viagem envolvendo deputados das ilhas e com a declaração de moradas pelos deputados que não correspondiam às suas residências efetivas.

No caso das viagens para a Madeira e Açores, o conselho de administração da AR, de acordo com o semanário "Expresso", emitiu recentemente um parecer no qual propõe que as viagens sejam pagas mediante fatura, como acontece com os deputados eleitos pelo círculo da emigração e nas viagem em representação do país ao estrangeiro.

Sobre as presenças validadas indevidamente, recorde-se que a polémica surgiu no início do mês, com a revelação de que o deputado do PSD José Silvano tinha estado fora do hemiciclo, nos dias 18 e 24 de outubro, embora a sua participação na atividade parlamentar tivesse sido validada.

Mais tarde a deputada do mesmo partido Emília Cerqueira assumiu a autoria "inadvertida" da validação ao ter consultado documentos no computador do colega de bancada.

Já depois desta situação ter vindo a público José Silvano foi a uma reunião da Comissão da Transparência apenas para assinar a folha de presença e saiu, sem assistir aos trabalhos.

Na sequência destes episódios, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) decidiu abrir um inquérito ao caso, investigação que o deputado saudou.

Entretanto foram conhecidas outras três situações de validação indevida de presenças envolvendo os deputados, também do PSD, José Matos Rosa, Duarte Marques e Feliciano Barreiras Duarte.