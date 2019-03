Ferro Rodrigues: "Regionalização é fundamental para a sobrevivência da democracia"

Carla Soares Hoje às 13:30 Facebook

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, alertou, no Porto, que a "sobrevivência da democracia" em Portugal depende da regionalização, perante as "ameaças populistas".

Defendeu ainda que o tema regresse à agenda política após o "turbilhão" de eleições. Por sua vez, a secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, disse não ser este "o tempo adequado" para decidir tal reforma e que a reflexão deve continuar.

Face aos apelos de vários oradores na defesa da regionalização, durante a sessão dos 50 anos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Ferro Rodrigues falou dos riscos que se colocam a nível global para a democracia representativa, "hoje altamente ameaçada", em comparação com aquilo que acontecia aquando do referendo de 1998. "Com as ameaças populistas, todos aqueles que defendem a regionalização devem demonstrar que é fundamental não apenas para a coesão nacional", mas também para o "desenvolvimento democrático" e "a sobrevivência da própria democracia em Portugal", disse o socialista, no auditório do Museu de Serralves.