Filosofia deu o pontapé de saída da época de exames nacionais

A época dos exames nacionais do Ensino Secundário começou esta segunda-feira. E Filosofia, do 11.º ano, foi a primeira prova em que os alunos puderam testar os seus conhecimentos.

Segundo dados do Ministério da Educação, dos 16945 alunos inscritos no exame, a nível nacional, compareceram nas escolas 15 648 (92,3%). À saída da prova, na Escola Secundária Homem Cristo, em Aveiro, os estudantes pareciam satisfeitos, com um exame que "não era mais difícil do que em anos anteriores".

Às 12 horas, após os 120 minutos de tempo regulamentar, Jéssica, Catarina e Maria Francisca saíam pelos portões da escola, enquanto respiravam de alívio. Afinal, duas horas antes, tinham estado muito nervosas. "Olhei para o exame e comecei a rir-me, de nervos", confessa uma das jovens.

Catarina Soares, 17 anos, diz que Filosofia foi a disciplina com a qual mais se preocupou. "É aquela em que tenho mais dificuldades, porque tem muitos termos técnicos. Como não a fiz no 10.º ano, vim a exame como aluna externa. Ando a estudar para ele desde o início do ano letivo", explica. Catarina acha que o exame "correu bem" e que "não era muito difícil". No entanto, não consegue estimar que nota vai tirar. "Agora é chegar a casa e ir ver a correção".

As opiniões dos alunos, em relação à matéria do exame, dividem-se. Uns preferiam que tivessem saído mais questões sobre Descartes, outros de Immanuel Kant. Jéssica Ribau, de 19 anos, diz que "foi mais fácil do que estava à espera". "Pensei que iam sair perguntas para desenvolver mais. Espero tirar 10, pelo menos, porque só preciso disso para fazer a disciplina, já que não é prova de ingresso", explica a jovem.

Universidade em mente

Com alguma pressão em cima, mas nem por isso nervosa, estava Rita Patrão, de 17 anos. É que, caso não consiga, daqui a pouco mais de um ano, entrar em Medicina, tem como segunda opção Direito. E Filosofia é prova de ingresso. "Achei as primeiras questões da escolha múltipla estranhas, mas não eram propriamente difíceis. O nível de dificuldade era idêntico ao dos anos anteriores", assegura.

Rita espera tirar "15 ou 16". Entrou e saiu calma do exame, tendo usado os 30 minutos de tolerância para acabar as questões de desenvolvimento. "Sei que se for nervosa vai correr pior. Por isso, consigo acalmar-me sozinha", garante.