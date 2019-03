Fim de semana de calor: temperaturas chegam aos 26 graus

Hoje às 09:51 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para este sábado, céu geralmente limpo, com períodos de maior nebulosidade durante a tarde, em especial no Centro e Sul.

O vento vai soprar fraco, tornando-se mais intenso ao longo do dia no Algarve e nas terras altas.

O IPMA prevê ainda uma pequena subida de temperatura e acentuado arrefecimento noturno.

Durante o dia de hoje, os termómetros vão chegar aos 25 graus em Braga, Leiria, Setúbal e Santarém. Em Lisboa, vão estar 24 graus, em Faro 22 e no Porto 23. Para domingo, prevê-se 26 graus para Braga, 25 para Leiria, Santarém e Setúbal, 24 para o Porto, 23 para Lisboa e 22 para Faro.

As temperaturas mínimas para hoje vão variar entre os 5 graus em Bragança e 11 em Faro, Lisboa, Santarém, Portalegre e Coimbra.

Consulte as previsões para o seu concelho aqui

Algarve com mar agitado e risco muito elevado de incêndio

O distrito de Faro está, este sábado, sob aviso amarelo devido à agitação marítima e tem cinco concelhos com risco muito elevado de incêndio.

De acordo com a informação disponível no site do IPMA, no que diz respeito a avisos meteorológicos, apenas o distrito de Faro e o arquipélago dos Açores estão sob aviso amarelo, o primeiro devido à forte agitação marítima entre as 12 horas de hoje e as seis de domingo, sendo esperadas ondas de um a dois metros de altura, e o segundo devido à possível ocorrência de precipitação.

Relativamente ao risco de incêndio rural, que poderá acompanhar a subida de temperatura esperada para todo o país, é também no distrito de Faro que a previsão é mais preocupante, com os concelhos de Alcoutim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé e Lagos a apresentar risco "muito elevado", o segundo mais grave numa escala de cinco.

O resto do distrito está em risco "elevado" de incêndio, com exceção de Vila Real de Santo António e Lagoa, os únicos concelhos algarvios que não estão sob risco.

Ainda em risco "elevado", encontram-se também os concelhos de Mértola, Almodóvar e Odemira, no distrito de Beja, Marvão, Nisa e Gavião, no distrito de Portalegre, Vila Velha de Ródão e Proença-a-Nova, em Castelo Branco, e Mação, no distrito de Santarém.