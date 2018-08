Fim-de-semana tropical com temperaturas perto dos 30 graus

04 Maio 2018 às 12:20 Facebook

Sol, calor e aguaceiros. As temperaturas vão estar perto dos trinta graus, no sábado e domingo, em todas as regiões do país, mas há previsão de trovoada e chuva.

O céu vai estar pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde de sábado, registando-se uma pequena subida de temperatura. "Há uma subida da temperatura máxima e da mínima", confirma, ao "JN" Bruno Café, meteorologista do IPMA.

Braga e Porto vão registar uma temperatura máxima de 21 graus e Lisboa. Setúbal e Santarém, com 27 graus, serão as cidades mais quentes de Portugal.

"Já no domingo, a nebulosidade vai aumentar, principalmente durante a tarde, havendo considerações favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada em especial nas regiões do interior", avisa o meteorologista. Santarém vai ser a cidade mais quente do país, com uma máxima de 29 graus. Braga vai chegar aos 27 e o Porto aos 23. Lisboa, Beja e Faro vão registar 27 graus.