Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Os deputados aprovaram, esta quinta-feira, o fim do prazo imposto pela lei para casar segunda vez, depois de um divórcio ou viuvez.

De acordo com o jornal "Diário de Notícias", a proposta, que resulta de projetos apresentados pelo BE, PS e PAN, teve o voto favorável destes três partidos e do PCP e do PSD. O CDS votou contra.