Finanças afastam Saúde de reforma na pediatria

Centro Hospitalar do Porto, IPO e S. João chamados ao Ministério das Finanças para responderem sobre organização dos serviços.

Nas últimas semanas, administradores de hospitais do Porto foram chamados ao Ministério das Finanças, em Lisboa, para responderem a questões sobre os serviços de pediatria. As reuniões decorreram sem a presença de qualquer representante do Ministério da Saúde. Ao que o JN apurou, o gabinete de Mário Centeno estará a planear uma reorganização da resposta pediátrica na região, incluindo a oncologia. A transferência de algumas valências da pediatria do S. João para o Centro Materno Infantil do Norte e para o Instituto Português de Oncologia (IPO) é uma possibilidade que está em cima da mesa.

