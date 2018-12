Finanças ainda não estão a multar quem não paga transportes

Carla Sofia Luz Hoje às 08:42 Facebook

As Finanças ainda não cobram as multas dos transportes públicos, apesar de o Governo ter reforçado, há um ano, o papel da Autoridade Tributária na cobrança coerciva das coimas.

Os autos não estão a chegar ao Fisco, porque a plataforma do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) que centralizará todas as coimas não se encontra operacional. O IMT garante que a construção do sistema está em fase final, mas não indica uma data para a entrada em vigor.

O incumprimento não esmoreceu e a maioria dos infratores viaja sem pagar (ler caixa). Entre janeiro e outubro deste ano, os quatro principais operadores públicos das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa - Carris, Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto (STCP), Metro do Porto e Metropolitano de Lisboa - passaram mais de 63 mil multas. Na STCP e no Metro de Lisboa, o número de contraordenações está em linha com o do ano passado. Já na Carris e no Metro do Porto, os fiscais apanharam mais utentes em infração.

22% pagaram multas

Na capital, a Carris emitiu quase 18 mil autos de notícia, o que corresponde a um acréscimo de 48,5% em relação ao período homólogo de 2017 (12 mil multas). No Metropolitano de Lisboa, passaram-se 7182 multas até outubro. O ano de 2017 fechou com mais de 10 mil contraordenações.

No Grande Porto, a STCP contabiliza 3451 autos até outubro. No ano passado, os fiscais da operadora emitiram 5769 autos. O Metro do Porto regista uma subida significativa no incumprimento: passou de 27 501 e de 28 532 autos emitidos em 2016 e em 2017 respetivamente para mais de 34 mil multas. E o cerco aos infratores está a apertar. Desde 1 de dezembro que entrou ao serviço uma nova equipa de fiscalização. Além das ações de controlo regulares, haverá iniciativas especiais no Natal e no Ano Novo, sobretudo nas estações da Trindade, dos Aliados, de S. Bento e do Bolhão.

Com a alteração do regime sancionatório, promovida pelo atual Governo em setembro passado, foi reintroduzida a possibilidade de pagamento voluntário das coimas diretamente às transportadoras nos 15 dias seguintes à emissão do auto. Ao fazê-lo, o infrator beneficia de 50% de desconto.

No universo das empresas, a média de pagamentos voluntários ronda os 22%, o que significa que cerca de 78% dos incumpridores optam por não saldar as coimas, sem consequências.

Isto, porque as Finanças ainda não recebem informação sobre os autos em dívida para avançar com a cobrança coerciva de quem infringe as regras e teima em não pagar as multas. Contactado pelo JN, o Ministério das Finanças explicou que a "Autoridade Tributária está a desenvolver com o IMT o processo de remessa dos autos de notícia".

De acordo com a lei em vigor desde setembro de 2017, essa remessa será feita eletronicamente através de uma plataforma, gerida pelo IMT, onde as empresas colocarão, mensalmente, os dados sobre as coimas por regularizar. Neste momento, esclarece o instituto, as "diferentes entidades" estão "a operacionalizar as ligações finais entre elas. Esta plataforma permitirá que as operadoras comuniquem diretamente os autos de notícia à Autoridade Tributária".

27% dos autuados

Pagaram a coima voluntariamente à STCP, beneficiando do desconto de 50%. A percentagem de pagamentos voluntários é semelhante no Metro de Lisboa (26%). Na Carris, a resposta é menor: só 12,8% regularizaram as multas.

10,5 mil autos

Regularizados voluntariamente junto da Metro do Porto até setembro deste ano. No entanto, grande parte dessas coimas diz respeito a infrações anteriores a 2018.